شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح أول عملية ولادة قيصرية لمصابة بـ«كورونا» بمستشفى الإسماعيلية العام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الفريق الطبي بمستشفى الإسماعيلية العام، اليوم، أول عملية ولادة قيصرية لمريضة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) ومحجوزة بقسم العزل.

صرح الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بأن الفريق الطبي بقسم النساء والتوليد بالمستشفى أجرى العملية بنجاح، والأم والمولود في حالة صحية مستقرة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لنجاح العملية ولأمان الفريق الطبى.

وقال وكيل وزارة الصحة إنه «عندما شعرت الأم بألم الولادة على الفور اجتمع الفريق الطبي المعالج من استشارى النساء واستشاري التخدير وأخصائي الحضانات وفريق تمريض العمليات، ليبدأوا الملحمة»، مشيدا بجهود الفريق الطبى القائم بالعملية مع كتيبة العمل بالمستشفى من التمريض ومكافحة العدوى بقسم العزل، وترأس الفريق د.منى دندش، رئيس قسم النساء والتوليد، وضم د. نادر محسن اللبيدي أخصائي بقسم النساء والتوليد، د. أمير عزيز استشاري التخدير، د. أحمد نادر مصطفى نائب النساء والتوليد، د.محمد عبدالله بدوي أخصائي التخدير، ومتابعة د.سيد عبدالجواد مدير المستشفى العام.

نجاح أول عملية ولاده قيصرية لمريضة كورونا بمستشفى الإسماعيلية العام

نجاح أول عملية ولاده قيصرية لمريضة كورونا بمستشفى الإسماعيلية العام