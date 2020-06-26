شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وطوخ الأعلى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سجلت محافظة القليوبية وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، علاوة على حالة واحدة أخرى مصابة جاءت لمستشفيات القليوبية من محافظات مجاورة لها كما سجلت القليوبية 7 حالات وفاة.
وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية أن مركز ومدينة طوخ سجل اليوم، الجمعة، أعلى معدلات الإصابة على مستوى المحافظة، بينما لم تسجل مدينة العبور وقها والخانكة وكفر شكر أي إصابات جديدة اليوم.
وجاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها حالتان إصابة جديدة، وشبرا الخيمة غرب وشرق 4 حالات إصابة، ومركز ومدينة طوخ 13 حالة إصابة، والقناطر الخيرية حالة واحدة، ومركز ومدينة قليوب 2 حالة وشبين القناطر 6 حالات إصابة.
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الوضع في مصر
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اصابات
62,755
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تعافي
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وفيات
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