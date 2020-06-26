شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 6 متعافين من كورونا بـ«نيل شبرا الخيمة».. و«عزل الخانكة» توجه رسالة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة، اليوم الجمعة، خروج 6 حالات ليرتفع بذلك إجمالى عدد المرضى، الذين تعافوا من الفيروس حتى اليوم 87 شخصاً.

وأكد الدكتور عيد العطار، مدير المستشفى، أنه وصل إجمالى عدد الحالات التي غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء 87 حالة شفاء.

وفي سياق آخر، وجهت مستشفى الخانكة المركزي رسالة توعية لأهالي قرى المركز للحفاظ على أنفسهم، ابتداءاً من السبت، نظراً لتخفيف بعض الإجراءات والتدابير الإحترازية وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، وارتداء الكمامات باستمرارموضحة في بيانها بأن الوباء لازال موجودًا ومحذره من عدم الاستهانة به.