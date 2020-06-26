شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «أوقاف السويس» يتابع تعقيم وتجهيز المساجد لاستقبال المصلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، بتشكيل عدة لجان بقيادته لمتابعة تجهيز وتعقيم المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن، سائلا الله أن يرفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد.

وقال «راضي» إن فتح المساجد تدريجيا وفق ضوابط حددتها وزارة الأوقاف وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والشخصية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن من الضوابط عدم فتح دورات المياه والمواضئ نهائيا وغلقها غلقا تاما، وعدم فتح دور المناسبات، وعدم دخول الجنائز أو صلاة الجنازة، وعدم عقد القران أو أي مناسبة اجتماعية، وعدم فتح أي أضرحة، وعدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أي أنشطة.

وأضاف أن من ضمن الضوابط تعليق صلاة الجمعة لحين اشعار آخر، وبالنسبة للمصلين ضرورة الالتزام بالمسافات التباعدية واتباع التعليمات الإرشادية وعدم الحضور إلى المساجد بدون ارتداء الكمامة وإحضار المصلي الشخصي ومتابعة التعقيم والتطهير وضرورة تواجد المسؤول عن المسجد ومتابعة الإجراءات والالتزام بها. وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن المساجد بالسويس على أتم جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن.

تعقيم وتجهيز المساجد

تعقيم وتجهيز المساجد

تعقيم وتجهيز المساجد