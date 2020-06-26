شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا: وصول جهاز «PCR» لمستشفى حميات نجع حمادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن وصول جهاز PCR لتحليل عينات المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وسيتم تركيبه بمستشفى حميات نجع حمادى، لخدمة المواطنين بمدن شمال المحافظة.

أوضح الداودى أنه سيتم تركيب الجهاز وبدء العمل به، خلال أسبوع، بهدف المساهمة في سرعة اكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا، وهو ما يسهم في تحجيم انتشار الفيروس بين المواطنين.

من جانبه، ذكر الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن هذا الجهاز يسهم كثيرا في تخفيف العناء عن المرضى المشتبه إصابتهم والمصابين بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم تفقد أقسام مستشفى الحميات لمتابعة انتظام سير العمل ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الوقائية، كما تفقد أعمال التطوير بالمستشفى والتى تشمل تركيب شبكة غازات بالغرف وقسم العناية المركزة بعدد ٨ أسرة بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.