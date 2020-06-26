التموين ترد على شائعة طرح كمامات قماشية على بطاقات التموين بسعر 410 جنيها

ردت وزارة التموين على شائعة طرح كمامات قماشية على البطاقات التموينية بسعر 40 جنيها اعتباراً من يوليو القادم، مؤكداً أنه تلك الشائعة غير صحيحة تماماً وأن الوزارة لم تطرح كمامات قماشية بسعر 40 جنيها.

واكدت الوزارة خلال بيان رصد الشائعات للحكومة أنه بعد تطبيق قرار طرح الكمامات الواقية على البطاقات ستكون بسعر مناسب ويقل عن سعرها الحقيقي في الأسواق، مع الالتزام الكامل بالمواصفات القياسية المعتدة من الجهات المعنية.

ومن جانب أخر نفت وزارة التموين شائعة إجبار المواطنين شراء المطهرات على البطاقات التموينية، موضحاً أن المواطن له الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التي يتم توزيعها على البطاقات دون الإجبار على شراء سلع معينة، وبما يعادل القيمة المحدد لها والتي تبلغ 50 جنيها شهريا للفرد.

ومن جانبه أكدت الوزارة أنه تم توفير كميات كبيرة من المطهرات الخاصة بالتعقيم وبيع كميات كبيرة منها وهذا ضمن سلع فارق نقاط الخبز في شهر إبريل الماضي.