انقطاع المياه غدا السبت عن بعض المناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة وفي مقدمتها حدائق حلوان

كشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى اليوم الجمعة، عن قطع المياه غدا السبت عن مناطق “تقسيم نصر للسيارات، حدائق حلوان، عزبة زين، عزبة الصفيح، الهجانة، المعصرة، المصانع، وادي حوف” لمدة 12 ساعة اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة العاشرة من اليوم نفسه، وهذا من أجل القيام بإصلاح خط المياه قطر 1400 مم “العكرة” بمأخذ محطة شمال حلوان.

ومن جانبه أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والأماكن الحيوية بسد احتياجاتهم من المياه في الفترة المذكورة، مشيرة إلى أنه سيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب ستتواجد في المناطق المنقطع عنها الماء وفي حالة الاحتياج إليها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، وسوف توفر الشركة في الحال المياه للمواطنين.