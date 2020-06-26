أسعار الأسماك اليوم الجمعة 26/6/2020 في سوق العبور

استقرت معظم أسعار الأسمك داخل سوق العبور للجملة بالقاهرة, وذلك وفقاً لما أعلنه سوق العبور اليوم الجمعة الموافق 26 يونيه 2020, وسوف نستعرض في هذا المقال على موقع عرب نيوز أخر المستجدات التي طرأت على أسعار الذهب اليوم.

تتراوح سعر السمك البلطي نمرة ا ما بين 20 إلى 23 جنية للكيلو, والسمك البلطي نمرة 2 ما بين 17 البلطي نمرة 2 ما بين 17إلى 19 جنيه للكيلو, والبلطي الأسوانى ما بين 17 إلى 37 جنيه للكيلو, واستقر سعر فلية البلطي ما بين 30 إلى 90 جنيه, وأسماك الثعابين يتراوح ما بين 50 إلى 200 جنيه للكيلو, وسجلت سعر كيلو المكرونة السويسري ما بين 60 إلى 70 جنيه, وسعر كيلو المكرونة الخليجي ما بين 32 إلى 38 جنيه, والمكرونة المجمدة ما بين 20 إلى 30 جنيه, وسمك موسى ما بين 60 إلى 80 جنيه للكيلو.

وسجل سعر السمك البوري نمرة 1 ما بين 42 إلى 48 جنيه للكيلو, وسجل سعر السمك البوري نمرة 2 ما بين 32 إلى 38 جنيه للكيلو, وسجل سعر كيلو البربون ما بين 35 إلى 45 جنيه, والبربون المجمد ما بين 25 إلى 35 جنيه للكيلو.