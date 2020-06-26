التضامن: فتح حضانات تأهيل الأطفال في أول يوليو المقبل

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، البدء في فتح حضانات التأهيل للأطفال في 1 يوليو المقبل، والتي يبلغ عددها نحو 196 حضانة تخاطب للأطفال “تخاطب، توحد، إعاقات ذهنية” كمرحلة أولى مع تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية التي ستعلن عنها الوزارة غدا وهذا للحفاظ على سلامة الأطفال وأن من سيتمكن من تنفيذ الإجراءات التي ستحددها الوزارة سيسمح له بفتح الحضانات مجدداً واستقبال الأطفال على أن يتم البدء في فتح الحضانات الأخرى أيضاً بعد حضانات التأهيل أو بالتوازي معهم.

والجدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، قررت تعليق كل الأنشطة المتعلقة بالحضانات في كل محافظات الجمهورية، بالتزامن مع القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء بمد وقف العمل في المدارس والجامعات.