الخارجية: ذكرى توقيع ميثاق الأمم المتحدة تؤكد ضرورة التضامُن لتحقيق السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، أن ذكرى توقيع ميثاق الأمم المتحدة تؤكد ضرورة التضامُن الدولي لتحقيق عالم من السلام والأمن والعدل والرخاء.

وكتب حافظ- فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الجمعة- "اليوم نحتفل بمرور ٧٥ عاماً على توقيع ⁧‫ميثاق الأمم المتحدة‬⁩ بمشاركة مصر كدولة مؤسِسة للمنظمة.. نستذكر مبادئ ومقاصد الميثاق وضرورة التضامُن لتحقيق عالم من السلام والأمن والعدل والرخاء.. ضرورة تزداد إلحاحاً مع التوترات المتزايدة في العالم وتحدي جائحة كورونا".

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