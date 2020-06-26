محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
ينقل المركز الإعلامي للأزهر الشريف، بدءً من فجر السبت حتى نهاية اليوم؛ شعائر الصلوات الخمس بالجامع الأزهر مباشرةً، عبر الصفحات الرسمية للأزهر الشريف والجامع الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، يوتيوب، تويتر، انستجرام".
وشدد الجامع الأزهر على استمرار الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية، والضوابط التي وضعتها إدارة الجامع للحفاظ على سلامة المصلين، حيث تم تجهيز الجامع بوضع علامات التباعد الاجتماعي، ووضع ملصقات توضيحية وفق الإرشادات الوقائية الصادرة بهذا الشأن، كما تم تعقيم الجامع بالكامل.
تأتي هذه الخطوة كوسيلة لإدخال السرور على قلوب الجميع، وبادرة أمل لانفراج الأزمة بعد أن علقت دور العبادة لفترة تجاوزت الثلاثة أشهر، وتماشيًا مع قرار الدولة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، وتعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر بث الصلوات من الجامع الأزهر على صفحات المشيخة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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