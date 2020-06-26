سر الوجبات الجاهزة.. مأمورية تداهم ثلاجة لحوم فاسدة في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
البحث عن الأرباح وجني مزيد من المال دفعا صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية للمضي قدما في إعداد وجبات جاهزة مستخدما كميات من الكبدة والدهون الفاسدة تمهيدا لطرحها للبيع ظنا أنه في مآمن عن أعين مباحث التموين التي أحبطت مخططه غير المشروع.
تحريات مباحث التموين تنسيقا مع أمن الجيزة رصدت نشاط مالك ثلاجة بدون ترخيص في مركز البدرشين جنوب المحافظة، تمهيدا لضبطه متلبسا.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، داهمت مأمورية الثلاجة المُشار إليها، وألقت القوات القبض على المشكو في حقه وبحوزته 2.2 طم كبدة ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقا لما ورد في تقرير اللجنة المشاركة للمأمورية، مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة تمهيدا لإعدام المضبوطات بطريقة آمنة.
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