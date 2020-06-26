أخبار مصر | "خطة مُعلنة واستراتيجية للتطوير".. محمد المرسي يضع روشتة لرؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية الجدد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "خطة مُعلنة واستراتيجية للتطوير".. محمد المرسي يضع روشتة لرؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية الجدد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد المرسي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن الإعلام في مصر يشهد مرحلة جديدة، ويتطلب رؤية جديدة تتناسب مع الأوضاع الحالية التي يمر بها الإعلام، والتحديات التي تمر بها مصر، مؤكدًا أنه من الصعب أن نحكم على أيٍ من الأسماء التي تم اختيارها لرئاسة الهيئات الصحفية والإعلامية، أو حتى على الأعضاء، حتى وإن كان لها تجربة سابقة في ذات الشأن، خاصة وأن 95% من أعضاء الهيئات الثلاث هم أوجه جديدة.



وطالب "المرسي" في تصريحات خاصة، من رؤساء الهيئات الجديدة والأعضاء، بأن يكون العمل الفترة المقبلة وفقًا لاستراتيجية وخطة، يكون لها جدول زمني، وتكون قابلة للتطبيق والتنفيذ، ونتخذ فيها خطوات جادة وحقيقية، وألا يكون عمل الهيئات "تسيير أعمال" فقط، والبدء في العمل عن طريق تحليل الواقع الحالي، وتحديد نقاط القوة والضعف.



وأكد "المرسي" ضرورة أن تكون الخطة التي تضعها الهيئة لإطار العمل والتطوير واضحة ومُعلنة، حتى يكون مجلس النواب قادرًا على محاسبتهم في إطار مهامهم، متابعًا: "يجب أن يتسق الإعلام مع التحديات التي تواجهها مصر الفترة الحالية الومقبلة، وعلى رؤساء الهيئات أن يدركوا ذلك".

وشدد أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، على ضرورة أن يجتمع رؤساء الهيئات والأعضاء بالعاملين في المجال؛ للوقوف على حقيقة الأزمات والمشكلات التي يعانون منها، بالإضافة إلى معرفة معوقات العمل، وآراءهم ومقترحاتهم للتغيير، ومن هنا نضع نواة لاسترايجية التطوير، بالإضافة إلى الاستعانة بالخبراء والمتخصصين، وهو ما يضع رؤية واضحة تكون خطة للهيئات الثلاث.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس والهيئتان 4 سنوات.



وضم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في عضويته كلًا من:

- المستشار محمد عبد السميع إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة"

- أمير نبيل جميل إبراهيم "رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"

- المهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم "ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات"

- عزة السيد مصطفى عبدالنبي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- صالح عبدالسميع الصالحي "صحفي"

- نشأت محمد محمد الديهي "إعلامي"

- رانيا متولي هاشم "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- منى محمد سعيد الحديدي "ممثل للمجلس الأعلى للجامعات

وضمت الهيئة الوطنية للصحافة في عضويتها كلًا من:

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- المستشار عادل سيد عبدالرحيم بريك "نائب رئيس مجلس الدولة"

- إيهاب محمد أبوعيش "ممثلًا لوزارة المالية"

- أحمد مختار طلبة "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- وليد عبدالعزيز عامر "ممثلًا للصحافة القومية"

- سامح عبدالله مرسي "ممثلًا للصحافة القومية"

- أسامة سعيد عثمان "ممثلًا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية"

- فاطمة السيد أحمد "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة

وضمت الهيئة الوطنية للإعلام في عضويتها كلًا من:

- المستشار محمد رجب خليل "نائب رئيس مجلس الدولة"

- خالد إبراهيم نوفل "ممثلًا لوزارة المالية"

- ريهام علي السهلي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- جمال راجي عنايت "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- عمرو عبدالحميد أحمد "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- سامي عبدالسلام سعدون "ممثلًا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام"

- هالة فاروق حشيش "ممثلًا لنقابة الإعلاميين"