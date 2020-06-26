أخبار مصر | المركز الإعلامي للأزهر يبث الصلوات أون لاين غدا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المركز الإعلامي للأزهر يبث الصلوات أون لاين غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي للأزهر الشريف، منذ قليل، أنه بدءًا من فجر السبت حتى نهاية اليوم؛ سيتم نقل شعائر الصلوات الخمس بالجامع الأزهر مباشرةً، وذلك عبر الصفحات الرسمية للأزهر الشريف والجامع الأزهر على مواقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك، يوتيوب، تويتر، انستجرام».

وشدد الجامع الأزهر على استمرار الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية، والضوابط التي وضعتها إدارة الجامع للحفاظ على سلامة المصلين، حيث تم تجهيز الجامع بوضع علامات التباعد الاجتماعي، ووضع ملصقات توضيحية وفق الإرشادات الوقائية الصادرة بهذا الشأن، كما تم تعقيم الجامع بالكامل.

تأتي هذه الخطوة كوسيلة لإدخال السرور على قلوب الجميع، وبادرة أمل لانفراج الأزمة بعد أن علقت دور العبادة لفترة تجاوزت الثلاثة أشهر، وتماشيًا مع قرار الدولة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، وتعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

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وأعلنت إدارة الجامع الأزهر الشريف عن فتح أبوابه لاستقبال المصلين لأداء الصلوات الخمس في رحابه، وذلك ابتداءً من يوم غد السبت ٦ من ذي القعدة ١٤٤١هـ الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٠م.

وشددت إدارة الجامع على ضرورة التزام المصلين بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، حرصًا منها على سلامتهم، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أهابت إدارة الجامع الأزهر بالمصلين ضرورة مراعاة ما يلي:

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１- حضور كل مصلٍّ إلى رحاب الجامع الأزهر متوضئًا؛ حيث سيتم غلق دورات المياه والميضأة الخاصة بالجامع.

２- الدخول عبر البوابات المخصصة للتعقيم.

３- دخول كل مصلٍّ مرتديًا كمامة.

４- إحضار كل مصلٍّ سجادة الصلاة الخاصة به بعد التأكد من تعقيمها جيدًا.

５- الالتزام بالتباعد بين المصلين بحيث لا تقل المسافة بين كل مصلٍّ وآخر عن المتر.

６- عدم المكوث في الجامع بعد أداء الصلاة.

７- عدم التجول في صحن الجامع وأروقته من غير داعٍ.

كما أشارت إدارة الجامع الازهر إلى أن الأنشطة العلمية والدعوية التي يزاولها الجامع الأزهر الشريف ستظل على توقفها لحين إشعار آخر، داعية المولى -عز وجل- أن يحفظ مصرنا الحبيبة وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء وسائر بلاد المسلمين.