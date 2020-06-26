أخبار مصر | من أول يوليو.. 13 مكانا أثريا يفتح أبوابه للجمهور

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر من أول يوليو.. 13 مكانا أثريا يفتح أبوابه للجمهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن بدء الفتح التدريجي للمتاحف والمواقع الأثرية، والتي ستبدأ بـ 13 متحفا وموقعا أثريا على مستوى الجمهورية، وذلك اعتبارًا من أول يوليو القادم، في ضوء استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وكمرحلة أولى، وتمهيدًا للافتتاح التدريجي لكل المتاحف والمواقع، جهزت السياحة والآثار عدد من المتاحف والمواقع الأثرية، وهي 5 متاحف على مستوى الجمهورية: متحف النوبة، ومتحف الأقصر، والمتحف المصرى في التحرير ومتحف الفن الاسلامى، ومتحف الفن القبطي.

كما اختارت الوزارة ثمانية مواقع أثرية، وهي: معابد أبو سمبل وفيله في أسوان، ومعابد الكرنك والأقصر والدير البحري ومقابر وادي الملوك في الأقصر ومنطقة أهرامات الجيزة، وقلعة صلاح الدين في القاهرة.

ضوابط زيارة المواقع الأثرية

واعتمدت الوزارة، عددًا من الضوابط لزيارة المواقع والمتاحف الأثرية، لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم، فى ضوء الإجراءات والاشتراطات الوقائية والاحترازية التى أقرتها لتجنب انتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي كالتالي: - تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يوميًا قبل فتحها للزيارة تحت إشراف فريق من المرممين والأمناء ومفتشي الآثار.

- قياس درجة حرارة العاملين بها يوميًا والزائرين قبل الزيارة، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأية حالة إصابة أو اشتباه يتم اكتشافها.

- وضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

- توفير أدوات وقاية شخصية (أدوات تطهير وتعقيم، وكمامات... إلخ) لجميع العاملين. Advertisements

- الالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية.

- توعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتعريفهم بأعراض المرض وكافة التدابير الوقائية اللازم اتباعها لمنع الإصابة فيما بينهم.

- الالتزام بالمسافات الآمنة في أماكن سكن العاملين، وتوفير مناطق لعزل الحالات المصابة حال ظهورها (الحالات البسيطة ومتوسطة الخطورة فقط). الأفواج السياحية والرحلات

-عدم تجاوز عدد الفوج السياحي ٢٥ فردًا (لحين إشعار آخر)، والتزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة، مع التزامه بالشرح باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام.

- قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين والمرافقين لهم.

-مراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء زيارات المتاحف والمواقع الأثرية، مع وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة كالتالي:

٢٠٠ زائر ساعة بالمتحف المصري بالتحرير، و١٠٠ زائر الساعة بالمتاحف الأخرى.