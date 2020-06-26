شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية تحاليل كورونا لوزير الإسكان وعودته للعمل الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سلبية تحاليل «كورونا»، التي أجراها مؤخرا، وعودته للعمل، صباح الأحد المقبل، بعد فترة العزل المنزلى التي قضاها بالمنزل منذ نحو أسبوعين.

وتوجه «الجزار» بالشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ولجميع الأطقم الطبية بالوزارة، على متابعتهم الدائمة، وتوجيهاتهم بشأن إجراءات العزل المنزلى.

كما توجه وزير الإسكان بالشكر لجميع العاملين بوزارة الإسكان بقطاعاتها المختلفة، الذين ضاعفوا الجهد في الفترة الماضية، وكانوا دوما على قدر المسؤولية، مؤكدا أن هذه الفترة لا تحتمل تأخيرا في أي مشروع يتم تنفيذه لمصلحة مصر وأهلها، وأنه لم يتأخر يوما عن متابعة العمل طوال فترة العزل المنزلى، متمنيا الشفاء العاجل لكل المصابين، وأن يحمى الله مصر وشعبها من كل سوء.