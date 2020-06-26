شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور رئيس وزراء إثيوبيا.. السيسي يشارك في قمة أفريقية مصغرة لمناقشة أزمة سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، في قمة أفريقية مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، لمناقشة قضية سد النهضة، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كل من رئيس وزراء السودان عبدالله الحمدوك، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد.

صرح بذلك، السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وفي وقت سابق، قررت الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن خلال شهر يونيو قيام المجلس بالنظر في موضوع سد النهضة في جلسة مفتوحة سوف تعقد خصيصا لهذا الغرض، الاثنين المقبل، وذلك بمشاركة الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا إذا ما رغبت المشاركة، وذلك في تطور مهم ارتباطا بموضوع سد النهضة واستجابة للطلب الذي تقدمت به مصر في ١٩ يونيو ٢٠٢٠ بتناول مجلس الأمن لموضوع سد النهضة ومشاركة مصر في جلسة المجلس التي سوف تتناول الموضوع.

وتشير وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن أهمية تلك الخطوة تأتى بالنظر لكونها تعكس اقتناع مجلس الأمن- أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، والجهاز الأممى الأساسى المعنى بالموضوعات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولييين وبنظر النزاعات والحالات التي يترتب على استمرارها تهديد السلم والأمن الدوليين- بوجهة النظر المصرية بأن استمرار عدم تحقيق تقدم في المفاوضات المرتبطة بسد النهضة مع قيام إثيوبيا بالإعلان بشكل منفرد وأحادى عن اعتزامها ملء السد في شهر يوليو ٢٠٢٠ هو وضع غير مقبول ويؤدى إلى خلق حالة يترتب على استمراراها تهديد السلم والأمن الدوليين.

وقد قامت مصر باتصالات ومشاورات رفيعة ومكثفة خلال الأيام الماضية مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

وفى هذا الإطار، قامت مصر بالتنسيق الوثيق مع فرنسا كونها دولة رئاسة مجلس الأمن خلال شهر يونيو الجارى وعلى ضوء العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين والتى تجمع كذلك بين الرئيسين السيسي وماكرون.. وكذا مع الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت قد استضافت في واشنطن عدة جولات للمشاورات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان وكانت حريصة على عقد جلسة لمجلس الأمن، حيث قدمت في هذا الصدد طلبا رسميا لعقد الجلسة؛ وهى الجهود التي أسفرت عن نجاح فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبعد مشاورات مضنية مع الدول الأعضاء بالمجلس في الحصول على توافقها بنظر المجلس لموضوع سد النهضة بما يتسم من حساسية وطابع فنى، وعلى الاتفاق على عقد الجلسة المفتوحة يوم الاثنين ٢٩ يونيو الجاري.

وتم التأكيد على الدول أعضاء مجلس الأمن أن الغرض من الرغبة في عرض الموضوع على المجلس هو الإصرار من جانب مصر على التوصل إلى اتفاق وتجنب التصرفات الأحادية والوصول بالوضع إلى حالة تهديد السلم والأمن الدوليين بالمنطقة.

وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مجلس الأمن الدولي لن يخوض في التفاصيل الفنية المرتبطة بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، ولكنه سيدعو الأطراف لتحمل المسؤولية لتجنب المشاكل.

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وأضاف «شكري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على فضائية «إم بي سي مصر»، الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة ستظل ساعية على الوصول إلى اتفاق فيما يتعلق بـ«سد النهضة»، مشيرًا إلى أن آخر المفاوضات كانت بدعوة سودانية، بوجود مراقبين بينهم الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي.

ولفت وزير الخارجية إلى أنه عندما تستأنف المفاوضات سيتم ذلك سواء من مبادرة أي من الدول الثلاثة «مصر والسودان وإثيوبيا»، أو دعوة كريمة من أي طرف يضطلع إلى هذه المهمة ولديه القدرة على رعايتها.

ولفت وزير الخارجية إلى وجود تضامن وفهم مشترك بين مصر والسودان للعناصر المختلفة للتوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.