شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل العجمي»: تعافي 4 حالات جديدة من «كورونا».. وحصيلة الشفاء ترتفع إلى 265 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي المركزي في الإسكندرية (مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، التابع لمديرية الشؤون الصحية، تعافى ٤ حالات جديدة من مصابي الفيروس، الجمعة، بالمستشفى، ليصل إجمالى حالات الشفاء التام ٢٦٥ حالة منذ تحويل المستشفى إلى عزل، في مارس الماضى وحتى الآن.

وأوضحت «السيد» أنه تم تحويل حالتين جديدتين إلى التعايش المنزلى أو الحجر المنزلى لتعافيهم واستكمال العلاجات البسيطة في المنزل ليصل إجمالي الحالات ٧١، فيما وصل عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة بمستشفى العزل الجديد في مقر المدينة الشبابية بأبو قير شرق الإسكندرية إلى ٤٦٤ حالة منذ تنفيذ المستشفى وحتى الآن ممن تلقوا العلاجات في المراحل الاولى والمهمة للفيروس وإجراء تحاليل لهم أثبتت سلبية العينات.

وأضافت مدير عام المستشفى أن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل أبوقير تعافوا بشكل كبير جداً من الإصابة وحالتهم الصحية مستقرة ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة فقط لذلك يتم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديد على أن يتم إخلاء أسرة لمصابين جدد تتطلب حالتهم رعاية طبية كبيرة وأجهزة تنفس صناعى.

ولفتت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعى ثابت و2 جهاز متحرك، موضحة أن المستشفى تضم 53 طبيبا و60 من هيئة التمريض.