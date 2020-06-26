شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استخدام «رمديسيفير» في علاج الحالات الحرجة بمستشفيات العزل اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ عدد من مستشفيات العزل الصحي، مساء اليوم الجمعة، في استخدام علاج «رمديسيفير»، المستخدم في علاج الحالات الحرجة المُصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، بعدما تسلم مستشفيات العزل «الدفعة الأولى» من الدواء.

وقال الدكتور رياض أرمانيوس، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية والعضو المنتدب لـ«إيفا فارما»، إن الدفعة تتضمن 1100 عبوة تم التبرع بها لصالح مستشفيات وزارة الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، المستخدمة في علاج مرضى «كورونا»، إسهاماً في جهود تلك الجهات الوطنية في مكافحة انتشار الفيروس في مصر، وعلاج الآلاف من المصابين.

وأشار «أرمانيوس»، في تصريحات صحفية له، اليوم، إلى أنه يتوقع إسهام الدواء في تخفيض مدة شفاء المريض، وبالتالي بقائه في مستشفيات العزل لـ«الثلث»، مع إسهامه في تخفيض مدة البقاء على أجهزة التنفس الصناعي، والوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وعن المستشفيات التي تسلمت الدواء، قال إنها تضم كلاً من مستشفى أبوخليفة النموذجي، وقصر العيني، والعجوزة النموذجي، وزايد آل نهيان، والعبور، و15 مايو، وعين شمس التخصصي، ومستشفيات وجهات أخرى.

وشدد نائب رئيس الغرفة على أن «رمديسيفير إيفا فارما»، لن يستخدم في حالات «العزل المنزلي»، وأنه يجب أن يستخدم في المستشفيات وتحت إشراف طبي.

علاج "رمديسيفير "المستخدم في علاج الحالات الحرجة المُصابة بفيروس كورونا بمستشفيات العزل

وأكد أن الدواء لن يتواجد إلا في مستشفيات العزل الصحي المُصرح لها باستقبال حالات كورونا، وأن أي طرف يدعي أن بحوزته الدواء للاستخدام خارج المستشفيات ليس سوى «نصاب».

ولفت إلى التزامه بتسليم أية كميات دوائية تُطلب منها من «رمديسيفير» للمستشفيات المصرية، بالإضافة لتفاوضها مع عدد من البلدان لتصدير الدواء لها في الفترة القليلة المقبلة، موضحاً أنها تضم دول من شرق أوروبا وإفريقيا ودول عربية.

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وأشار إلى أن المريض الواحد يأخذ ما بين 6 إلى 10 «حقن» من «رمديسيفير إيفا فارما» خلال فترة علاجه، موضحا أن الطاقة الإنتاجية لـ«إيفا فارما» من «رمديسيفير» تبلغ 16 ألف حقنة يومياً، بمعدل يصل لنصف مليون حقنة شهرياً، مع استعداد الشركة لإجراء توسعات عاجلة لزيادة الإنتاجية من الدواء حال الحاجة لذلك.