شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئي لشارع السودان بالجيزة لتنفيذ أعمال إصلاح كابل جهد متوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة باتخاذ إجراءاتها، وذلك بمناسبة أعمال إصلاح كابل جهد متوسط «طوارئ»، حيث سيتم غلق حزئي لشارع السودان أمام شارع الخرطوم بالاتجاهين لمدة 3 أيام ابتداء من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 فجراً اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 26/6/2020 حتى يوم الأحد الموافق 28/6/2020، دون تعطيل للحركة المرورية. وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الأعمال بالكامل. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 61,130

تعافي 16,338

وفيات 2,533

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غلق جزئي لشارع السودان بالجيزة لتنفيذ أعمال إصلاح كابل جهد متوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.