شكرا لقرائتكم خبر عن «سنقيم الوضع بعد تصحيح العينة العشوائية».. تصريح من «التعليم»بشأن امتحان اللغة الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه قد انتهى يومان ويتبقى 7 أيام على انتهاء انعقاد امتحانات الشهادة الثانوية وفقا للجدول المعلن.

ونفى «حجازي» ما تداولته إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن نقل اللجنة الفنية لواضعى امتحان اللغة الأجنبية الأولى الأسئلة من كتب خارجية، أو إحالة أعضائها للتحقيق وتوزيع درجات القطعة والمحادثة على باقى الامتحان، قائلا: «هذا الحساب مزور ولا يخصني نهائيا، وسوف أبلغ الجهات الأمنية فورا وأطلب من جميع الزملاء عدم الانضمام إليه وكل ما نشر عليه عار تماما من الصحة».

وأكد نائب وزير التعليم، في تصريحات له عبر صفحته الرسمية، أن الوزارة سوف تقيم الوضع بعد تصحيح العينة العشوائية من امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وعلى أساس النتيجة لو تبين ضعف الطلاب في الإجابة على سؤال معين ستتم إعادة توزيع درجته أو تعديل إجابته.

وعبر عن سعادته من أجواء التنظيم والانضباط في امتحان اللغة الإنجليزية، الخميس، قائلا: «مجهودات عظيمة مبذولة من كل الجهات المعنية في كل محافظات جمهورية مصر العربية لتوفير الفرصة لأبنائنا الطلاب لكى يؤدوا امتحاناتهم في ظروف مناسبة وآمنة، تضمن تكافؤ الفرص وسلامة الطلاب نابعة من حرص الدولة على حق الطالب في الالتحاق بالتعليم الجامعى والاستمرارية في التعليم والتعلم».

وقال نائب وزير التربية والتعليم: «شكرا للمعلمين وجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم والقائمين على أعمال الامتحانات على مجهوداتكم المبذولة، في ظل هذه الظروف العصيبة على الإنسانية»، مضيفا: «شكرا لجميع الوزارات التي ساهمت في الصورة المشرفة التي ظهرت عليها الامتحانات حتى الآن، فمصر دولة مؤسسات وهكذا تتعاون مؤسساتها لإنجاز النجاحات المرجوة، وشكرا لأولياء الأمور على تفهمهم للموقف واحترامهم للقواعد والقوانين حرصا على سلامتهم وسلامة أبنائهم، وشكرا لأبنائى الطلاب على التزامهم بالتباعد الاجتماعى وحفاظهم على صحتهم وصحة الآخرين والتزامهم بالقواعد العامة للامتحانات التي تقرها وزارة التربية والتعليم».

واختتم «حجازي» تصريحه: «نؤكد على التزامنا بوعودنا في حفظ حقوق الطلاب وتوفير البيئة المناسبة لهم حتى آخر يوم، ونثق في استمرار المساهمات الايجابية من جميع الأطراف المعنية حتى وصول الطلاب لبر الأمان وتحقيق أحلامهم».

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