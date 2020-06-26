أسعار الدواجن اليوم الجمعة 26/6/2020 في مصر

استقرت أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية بحسب الأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة للثروة الداجنة, حيث أن الدواجن من الوجبات الرئيسية الذى يقبل عليها كثير من الناس, لذلك سوف نستعرض على موقع عرب نيوز أخر المستجدات الذى طرأت على أسعار الدواجن اليوم الجمعة الموافق 26 يونيه 2020.

حيث سجلت أسعار الدواجن في المزرعة اليوم 23 جنيه للكيلو, حيث يصل السعر للمستهلك ما بين 25 إلى 28 جنية للكيلو بحسب قرب وبعد المحافظات, وسجلت أسعار الدواجن المجمدة المصنعة محلياً نحو 35 جنيه للكيل وللمستهلك.

كما استقرت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة 29 جنيه للكيلو, بينما يصل سعر الكيلو للمستهلك ما بين 34 إلى 36 جنيه للكيلو, كما وصل سعر كرتونة البيض في المزرعة 25 جنيه للكرتونة, بينما تصل للمستهلك ما بين 30 إلى 32 جنية.

ومن جانبه أعلنت وزارة التموين أن كافة السلع الغذائية متوفرة في كل المنافذ الخاصة بالمجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وأيضاً توفير كل منتجات اللحوم والدواجن.