أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 26/6/2020.. وطن الحديد يصل للمستهلك بسعر 9500 جنيه

في الفترة الأخيرة شهدت أسعار مواد البناء استقراراً ملحوظ، مع تراجع الإقبال عليه بعد جائحة كورونا التي انتشرت مؤخراً في العالم كله، ومن قبل تلك الجائحة ارتفعت أسعار مواد البناء بشكل كبير جداً وهذا أيضاً سبب في قلة الإقبال على شرائها، ومن جانبه أعلن أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، أن الشعبة تحاول تخفيض الأسعار للمستهلك مما يعاود السوق في حركته الطبيعية مرة أخرى.

سعر مواد البناء اليوم

استقرت اليوم الجمعة الموافق 26 يونيو 2020 حسب الأسعار المعلنة من قبل شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، وأعلن أحمد الزيني عن استقر سعر حديد التسليح عند 9200 و9700جنيها للطن تسليم المصنع، ويصل طن الحديد للمستهلك بين 9500 و9900 جنيها.

كما أضاف، أن سعر الاسمنت تتراوح بين 620 و670 جنيها للطن تسليم المصنع، بينما يصل للمستهلك بسعر بين 690 و730 جنيها، في حين وصل سعر الجبس بين 550 و650 جنيها للطن، والطوب الأحمر بين 700 و900 جنيها للألف طوبة، في حين بلغ سعر الرمل 60 إلى 100 جنيها للمتر.