الأرصاد: طقس غدا السبت مائل للحرارة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة تسجل 35 درجة

تشهد مصر في الوقت الحالي ارتفاع في درجات الحرارة بالتزامن لهذا التوقيت من العام، حيث أننا الآن في فصل الصيف بالفعل الذي يتسم بارتفاع درجات الحرارة على كل الأنحاء، وسوف نوافيكم متابعينا الكرام حالة الطقس غدا على كل أنحاء جمهورية مصر العربية.

طقس غدا السبت في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس غدا السبت، طقس مائل للحرارة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري في النهار، لطيف في الليل، والرياح معتدلة تنشط غالباً، بينما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل في النهار لطيف في الليل والرياح معتدلة.

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد محافظات الصعيد طقس حار في النهار ولطيف في الليل والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت على بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 35 والصغرى 23 درجة.

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 23 درجة.

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مطروح العظمى 26 والصغرى 19 درجة.

سوهاج العظمى 37 والصغرى 27 درجة.

قنا العظمى 38 والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 40 والصغرى 27 درجة.