شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يشارك فى قمة أفريقية حول سد النهضة بحضور رئيس وزراء إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، عبر الفيديو كونفرنس فى قمة أفريقية مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي لمناقشة قضية سد النهضة، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كل من رئيس وزراء السودان عبد الله الحمدوك ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد". Advertisements صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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