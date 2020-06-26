شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: فتح منطقة الهرم ومعبدى الكرنك وأبو سمبل خلال 72 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إن الدولة مستعدة لاستقبال السياحة الخارجية من أول يوليو، مضيفا أنه جرى اعتماد الإجراءات الاحترازية المعتمدة من مجلس السياحة والسفر.

وأضاف العنانى، خلال مداخلة لبرنامج "مانشيت" المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن أى فندق يخالف الإجراءات الاحترازية سيتم سحب الرخصة وغلق الفندق مباشرة، مضيفا أن أصحاب الفنادق لديهم خوف من إصابة أى نزيل بفيروس كورونا، ويتبعون الإجراءات الاحترازية، متابعا: "نعمل على تجهيز المنشآت الأثرية لاستقبال المواطنين والسائحين".

وتابع وزير السياحة والآثار، أن حمامات السباحة مكان عام وبه نسبة كلور مطابقة للمواصفات وليس مكانا للإصابة بفيروس كورونا، ولكن الخطر فى الأماكن المغلقة وليس الأماكن المكشوفة، مضيفا أننا نصطحب الوكلات العالمية فى جولات ترويجية للمقاصد السياحية، مؤكدا أنه خلال 72 ساعة سيتم فتح منطقة الهرم ومعبدى الكرنك وأبو سمبل وعدد من المتاحف الأخرى.

وقال: إننا قمنا بتسهيلات لجذب مزيد من السائحين خلال الفترة المقبلة، وقصر البارون سيتم افتتاحه خلال أيام، وفى شهر أغسطس سيتم رفع كفاءة المتحف المصرى، وميدان التحرير وموكب المومياء، وعدد من الأماكن الأخرى.