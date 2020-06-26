أخبار مصر | الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة بسبب منخفض الهند

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة بسبب منخفض الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي، أن شمال البلاد حتى القاهرة يتأثر بمرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى.

وأوضحت أن يسود غدا السبت، طقس مائل الحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يكون معتدل ن على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.

وأشارت الهيئة الي أن يسود طقس حار على شمال بينما يكون شديد الحرارة علي جنوب الصعيد.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية غدا السبت، والتى تتمثل في نشاط رياح على جنوب سيناء مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق مما يؤدي الي اضطراب فى حركة الملاحة البحرية.

اما عن طقس يوم الأحد حار على القاهرة والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتكون أبرز الظواهر الجوية يوم الأحد المتمثلة في وجود نشاط رياح على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة هناك، بينما يكون الجو غائمًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.​

وحذرت الهيئة من نشاط الرياح على بعض المناطق، كما حذرت من ارتفاع درجات الحرارة على بعض المناطق

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وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا السبت، بالقاهرة فالعظمى هي 35 درجة والصغرى 23 درجات، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22، ومطروح العظمى 26 والصغرى 19، وسوهاج العظمى 39 والصغرى 27، وقنا العظمى 40 والصغرى 27، والأقصر العظمى 40 والصغرى 28، وأسوان العظمى 41 والصغرى 27.

وبالدرجات الحرارة المتوقعة، يوم الأحد، بالقاهرة فالعظمى هي 36درجة والصغرى 23 درجات، والإسكندرية العظمى 34والصغرى 22، ومطروح العظمى 28 والصغرى 21، وسوهاج العظمى 39 والصغرى 27، وقنا العظمى 42 والصغرى 27، والأقصر العظمى 41 والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 والصغرى 28.