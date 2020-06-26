أخبار مصر | السياحة: انتهاء ترميم أكبر مجموعة لوحات أثرية لأسرة محمد علي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر السياحة: انتهاء ترميم أكبر مجموعة لوحات أثرية لأسرة محمد علي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع الدكتور مصطفي عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للترميم بوزارة السياحة والآثار، الانتهاء من أعمال ترميم أكبر مجموعة من اللوحات الزيتية الأثرية ونقلها من معامل ترميم إلى قاعات عرض متحف المركبات الملكية في بولاق.

ورافق عبد الفتاح في جولته اليوم مدحت صابر مدير عام ترميم متاحف القاهرة الكبرى وسيد عطية مدير عام المكتب الفني بالإدارة المركزية للترميم في القاهرة.

وحصلت "الخليج 365" على مجموعة من الصور لعمليات الترميم، لهذه المجموعة من اللوحات الزيتية الأثرية التي ترجع لأسرة محمد علي باشا، حيث تمت الأعمال في إدارة الترميم بمتحف المركبات الملكية كما تم نقلها اليوم إلى قاعات العرض في المتحف تمهيدًا لوضعها في سيناريو العرض.

وعرض مدحت صابر مدير عام ترميم متاحف القاهرة الكبرى، الإجراءات التي اتبعت لتوفير المواد والخامات اللازمة لأعمال الترميم، واختيار فريق الترميم المدرب على العمل في مثل تلك اللوحات الزيتية الأثرية وإنجاز العمل الموكل لها في الفترة الزمنية المحددة.

وتابع الدكتور مصطفي عبد الفتاح أعمال الترميم التي تمت على اللوحات، والتي اتبعت الأساليب والطرق العلمية المتبعة في ترميم اللوحات الزيتية.

وكشفت الدكتورة إيمان نبيل مدير ترميم متحف المركبات الملكية عن خطوات ترميم تلك اللوحات النادرة، والتي كانت أولى خطواتها الدراسة الأثرية على اللوحات قبل البدء في أعمال الترميم باستخدام الفحص والتحليل العلمي.

وأضافت أن الخطوة الثانية كانت استخدام الطرق الحديثة في التوثيق باستخدام الميكرسكوبات الحديثة التي تساعد في دراسة التركيب التشريحي للوحات الزيتية وتحديد مظاهر التلف بالطبقات المختلفة.

وأوضحت نبيل أن التصوير الزيتي بصفة عامة له القدرة علي الاحتفاظ بالأشكال والعلامات والارتفاعات المطبقة بالفرشاة أو سكينة الألوان.

كما يتميز بقدرته على محاكاة المظهر الخارجي للأشياء أو الاشخاص تبعًا لموضوع اللوحة ونقل الواقع كما هو بحرية وحيوية ونشاط وقوة وسرعة.

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وأضافت نبيل أن التباين الناتج عن وجود تضاريس في الطبقة اللونية يعطى تجسيم لموضوع اللوحة فتظهر كما لو كانت اللوحة واقع ملموس.

وأشارت إيمان نبيل إلى أن تقنيات صناعة اللوحات الزيتية هي:

أولًا حوامــــل تصويــــــر اللوحــــــات الــزيــتــيــــــة وهي:-

أ) الكانفـــــــاس:- هو أكثر الحوامل استخدامًا في اللوحات الزيتية ويصنع من كانفاس الكتان، أو كانفاس القنب.

ب) الحامـــــل الخـــشــبـــــي:- استخدمت الحوامل الخشبية في اللوحات الزيتية أيضًا ولكن بصورة أقل من حامل الكانفاس.

ثانيًا أرضيـــــات التصويــــــر اللوحــــــات الــزيــتــيــــــة:- وتتكون أرضيات التصوير أساسًا من مادة مالئة ومادة لاصقة، ويتم تطبيق أرضية التصوير بتغرية سطح الحامل ثم تجهيز وتطبيق أرضية التصوير.

ثالثًا: المواد الملونة:- ويعتبر معدل جفاف المادة اللونية ذو دور هام في اختيار نوعية المادة اللونية التي تستخدم

رابعًا: وسائط المواد الملونة:- وأهم ما يجب أن يميز الوسيط اللوني هو أن يكون ذو قوام غليظ، كما يجب أن يتميز بسرعة الجفاف.

والوسط اللوني عبارة عن زيوت جفوفة (ويعتبر زيت بذر الكتان الأكثر شيوعًا في الاستخدام، والمذيبات (التربنتين)، المواد الملدنة (شمع عسل النحل، الراتنجات الطبيعية أو الصناعية، الملدنات البوليمارية)، المجففات، المواد المضافة للطبقة اللونية.