مصر | على طريقة الدواعش.. مقتل شاب بطريقة بشعة في البساتين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر على طريقة الدواعش.. مقتل شاب بطريقة بشعة في البساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد منطقة البساتين جريمة بشعة، حيث قام مجموعة من الأشخاص بقتل شاب بطريقة بشعة وإلقاء الجثة في الشارع من أعلى سطح المنزل.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة البساتين، يفيد بمقتل شاب بشارع رشاد نصر المتفرع من فايدة كامل بدائرة القسم.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى مكان الحادث، وتبين وجود شاب يبلغ من العمر 38 عاما، مقيم بذات العنوان، ملقى على الأرض، غارقا في بركة من الدماء، وبه طعن في البطن وكسور بالساقين وكسر بالجمجمة نتيجة سقوط من أعلى سطح المنزل، تم إخطار النيابة العامة لمعاينة الواقعة.

وانتقلت النيابة لمكان الحادث لمعاينة الجثة، وأمر بنقلها إلى مشرحة المستشفى، وطلبت تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط مرتكبيها.

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نجحت مديرية أمن أسيوط، في ضبط عنصر إجرامى لارتكابه واقعة التعدى بالضرب على سيدة مسنة بمسكنها وسرقة مشغولاتها الذهبية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط من موظف - مقيم بدائرة القسم بقيام مجهول بالطرق على باب مسكن عمته،مسنة "كفيفة"، الكائن بدائرة القسم ولدى فتحها الباب تعدى عليها بالضرب بحجر فأصابها بكدمات رضية بالرأس وإستولى على 3 غويشة ذهبية.

وتوصلت تحريات فرق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل – "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وقرر أنه نظرًا لعلمه بإقامة المجنى عليها بمفردها، فعقد العزم على سرقتها وبتاريخ الواقعة توجه إلى مسكن المجنى عليها وقام بالطرق على الباب بزعم أنه نجل شقيقها وعقب فتحها الباب تعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها وإستولى على المسروقات، وتم بإرشاده ضبط (2 غويشة - 5 جم لمخدر الهيروين - مبلغ مالى "حصيلة بيع الغويشة الثالثة")، وأقر ببيعها لأحد الأشخاص (صاحب محل مصوغات ذهبية بدائرة قسم شرطة ثانٍ أسيوط"سيئ النية")، أمكن ضبطه، كما إعترف المتهم بشرائه المواد المخدرة من حصيلة بيع الغويشة بقصد التعاطى.