شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم الحريري يعلن إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكتب «الحريري» على صفحته الشخصية على «فيس بوك»: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شعب مصر الكريم

أصدقائى الأعزاء صباح يوم الأربعاء شعرت بارتفاع طفيف في درجة الحرارة وعليه قمت بإجراء بعض التحاليل الطبية وصباح يوم الخميس ومع استمرار شعورى بالتعب توجهت إلى مستشفي الحميات وتأكدت من إصابتى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩». أعتذر للجميع عن عدم قدرتى على التواجد في مكتبى وبين أهالى الدائرة الكرام حتي يمن الله على بالشفاء. تليفوني متاح طوال اليوم والمكتب مفتوح لتلقى جميع الطلبات. Advertisements أثق بالله يقينا في دعواتكم المخلصة لي ولأسرتى. حفظ الله مصر وشعبها من الوباء الوضع في مصر

اصابات 61,130

تعافي 16,338

وفيات 2,533

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