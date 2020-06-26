شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة حالة وعزل 9 مصابين بـ«كورونا» في وحدة الغسيل الكلوي بالخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى الخانكة المركزي للعزل، وفاة حالة وعزل 9 مصابين آخرين بفيروس كورونا، بينهما 4 حالات شبه تحسن بوحدة الغسيل الكلوي ويتم الغسيل الكلوي لهم بقاعة العزل.

وقال الدكتور أحمد إبراهيم، مدير وحدة الغسيل الكلوي بالخانكة، إنه تم تخصيص غرفة عزل لمرضى فيروس كورونا بوحدة الغسيل الكلوي مجهزة بماكينات غسيل مخصصة وفريق طبي وتمريض مخصص بكافة وسائل الوقاية الشخصية وفي توقيتات معينة للحفاظ على المريض نفسه وعلى باقي المرضى والأطقم الطبية طبقا لمعايير مكافحة العدوى.

من جهته، أوضح الدكتور سيد سليمان، مدير عام مستشفى الخانكة المركزي للعزل، أنه تم تشكيل لجنة طبية عليا بالمستشفى للإشراف على وضع بروتوكولات علاج مرضى العزل وتنفيذها ووضع محددات الدخول والخروج للمرضى بناء على حالة المريض.

وأضاف أنه عند دخول المريض المستشفى يخضع على الفور للفرز والكشف والتحاليل المعملية والأشعة الصدرية وتحديد حالته إن كانت بسيطة يتم منحه العلاج من المستشفى ويتم إعطاؤه توجيهات العزل المنزلي، أما إن كانت حالته شديدة الخطوره يطلب منه أشعة مقطعية على الصدر إذا أثبتت إصابته يدخل المستشفى للعلاج لحين التحسن ثم يستكمل علاجه منزلي مع إرشادات العزل المنزلي وذلك لإعطاء الفرصة لمريض آخر للإستفاده من الخدمة الطبية بالمستشفى.