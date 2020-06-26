شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طبيب بمستشفى الحسينية في الشرقية إثر إصابته بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي، اليوم الجمعة، الدكتور محمود عبدالسلام، أحد الأطباء بمستشفى الحسينية المركزي، التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، إثر إصابته بفيروس كورونا.

ومن جانبها، قالت مديرية الصحة بالشرقية، في بيان لها، اليوم: «يتقدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وجميع العاملين بمديرية الشؤون الصحية، ببالغ الحزن والأسى لفقدنا أحد أفراد الطاقم الطبي من الجيش الأبيض بمحافظة الشرقية، شهيد الواجب المغفور له بإذن الله تعالي الدكتور محمود عبدالسلام، من أبطال مستشفى الحسينية المركزي، والذي وافته المنية، اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونحتسبه عند الله من الشهداء ولا نزكي على الله أحدا، سآلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون».