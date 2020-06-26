شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف بورسعيد»: تعقيم وتجهيز المساجد ووضع مسافات بين المصلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، إنه قام بمتابعة تجهيز وتعقيم المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن، سائلا الله أن يرفع المرض والوباء عن البلاد والعباد.

وأضاف «نظير» أن فتح المساجد وفق ضوابط حددتها وزارة الأوقاف ضمن الإجراءات الاحترازية والشخصية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح أن من الضوابط عدم فتح دورات المياه والمواضئ نهائيًا وغلقها غلقا تامًا، وتعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر، وبالنسبة للمصلين ضرورة الالتزام بالمسافات التباعدية واتباع التعليمات الإرشادية وعدم الحضور إلى المساجد بدون ارتداء الكمامة وإحضار المصلي الشخصي ومتابعة التعقيم والتطهير، مؤكدا أن المساجد بالمحافظة على أتم جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن وتم وضع علامات للتباعد بين المصلين ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية.