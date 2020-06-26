شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بترقية اللواء محمد العصار إلى رتبة فريق فخري مع منحه وشاح النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 61,130

تعافي 16,338

وفيات 2,533

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