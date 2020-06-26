شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بني سويف» تعلن نجاح أول حالة فصل بلازما في مصر لمصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، اليوم الجمعة، إن فريق أطباء الرعاية المركزة بمستشفى ناصر العام، بإشراف الدكتور أحمد ياسين، استشاري الرعاية المركزة، نجح في إجراء عملية فصل بلازما لمريضة مصابة بفيروس كورونا، عمرها ٦٥ سنة، تعاني من ضعف شديد بالعضلات نتيجة متلازمة Gullien-Barre، وبذلك تعد أول حالة مسجلة في مصر مع تحسن المريضة بعد إجراء عملية فصل البلازما لها.

ووجه «عبدالخالق»، الشكر للدكتور أحمد ياسين، والفريق المعاون الذي قام بإجراء العملية، متمنيا الشفاء للمريضة.