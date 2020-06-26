شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» تشيد بتطبيق إرشادات وتوصيات «إياتا» و«الصحة العالمية» بمطار الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت لجنة التفتيش الفني، التابعة لسلطة الطيران المدني، بتطبيق إرشادات وتوصيات الاتحاد الدولى للنقل الجوى «إياتا» ومنظمة الصحة العالمية، استعدادا لاستقبال الرحلات الخارجية بمطار الغردقة الدولي.

وانتهت اللجنة من أعمال التفتيش على مطار الغردقة الدولي، أمس الخميس، بمشاركة خبراء سلطة الطيران المدني المصري في قطاعات السلامة والأمن والتشغيل لمتابعة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة قبل عودة الركاب والطائرات للمطار أوائل الشهر المقبل، حيث استمرت اللجنة في أعمالها لمدة ٤٨ ساعة.

وشددت اللجنة على ضرورة تطبيق إرشادات وتوصيات الاتحاد الدولى للنقل الجوى «إياتا» ومنظمة الصحة العالمية، في ظل انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بصالات السفر والوصول وتشغيل الكاميرات الحرارية وأجهزة الانذار والإطفاء وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير للمنشآت التابعة للمطار.

مطار الغردقة الدولي

وأشادت بالإجراءات المتخذة بالمطار لتخفيف التكدس في أماكن الكاونترات والجوازات وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، وتم تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعى داخل صالات السفر والوصول وذلك بوضع مسافات وتباعد بين الركاب أثناء إجراءات السفر والوصول لتقليل مخاطر انتقال العدوى بفيروس كورونا، توفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعى بين مقاعد انتظار المسافرين للرحلات داخل صالات السفر، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية يجب على المسافرين إتباعها للحفاظ على سلامتهم منها نظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية ووضع علامات على أرضيات المطار للتنبيه على المسافرين بأهمية التباعد الجسدى أثناء إنهاء إجراءات الوصول والسفر، وتعديل بعض ممرات الوصول والسفر، لتسمح بدخول وخروج أعداد معينة لضبط صالات السفر والوصول بشكل أمن وزيادة منافذ الحجر الصحى بالمطارات مع تلبية كل احتياجاتهم لضمان سلامة وحياة المسافرين والعاملين.

وتفقدت اللجنة، صالات السفر والوصول وفرز الحقائب والسيور وأجهزة التفتيش والفحص وكل ما يخص السلامة والامان بالمطار، وسلمت اللجنة، مسؤولي المطار وشركات الطيران الوطنية والخاصة المصرية إخطار دليل للمطارات والذي يتضمن ضرورة تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية داخل صالات المطارات وعلى متن الرحلات الجوية الدولية والداخلية والتجارية.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير فني بالزيارة وما تم رصده من إجراءات واستعدادات داخل المطار وتقديمه لوزير الطيران المدني.

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