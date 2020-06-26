شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: تكثيف عمليات النظافة اليومية بمحيط دور العبادة والمطاعم والمقاهي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على تكثيف عمليات النظافة اليومية بمحيط دور العبادة والمطاعم والمقاهى، استعداداً لعودة فتح دور العبادة وعودة مزاولة نشاط المطاعم والمقاهى، كما شدد على تكثيف النظافة بمحيط لجان الثانوية العامة والدبلومات، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين وللوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكذلك التخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة.

وناشد المحافظ، المواطنين، بضرورة إلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لذلك للحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضارى للمحافظة.

وأكد «غراب» على ضرورة ارتداء عمال النظافة، الكمامة الواقية والقفازات، حرصاً على سلامتهم واستمرارهم في العمل.

ومن جانبه، أشار المهندس محمد حفنى الصافى، السكرتير العام للمحافظة، إلى قيام وحدة التدخل البيئي السريع برفع القمامة ومخلفات البناء من المقالب العشوائية المنتشرة بمركز الزقازيق وذلك للحد من الأوبئة والأمراض والفيروسات والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن وحدة التدخل البيئي السريع قد قامت بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بالديوان العام بحصر المقالب العشوائية المنتشرة بمركز الزقازيق وتم رفع (3780م3) قمامة بواقع 109 نقلة باستخدام ١٥ معدة، وذلك على مدار ثلاث أيام من الأسبوع الأخير من شهر يونيوالجارى، كما تم توجيه المعدات واللوادر والسيارات لرفع القمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة وتم التنبيه على الأهالي بعدم إلقاء القمامة بقطع الأراضى الفضاء والتنبيه على أصحابها بتسويرها حفاظاً عليها حتى لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخرى تتسبب في انتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطنين.

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