شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 736 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 4 رحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة، 4 رحلات طيران استثنائية على متنهما نحو 736 من المصريين العالقين، بإيطاليا، وعمان، ولبنان، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة نظمتها الشركة الوطنية مصر للطيران قادمة من مدينة ميلانو، على متنها 220 راكبا، واستقبل المطار رحلتين من مسقط وعلى متنها 174 راكبا من المصريين، والثانية من مدينة صلالة وعلى متنها 162 راكبا، واستقبل المطار رحلة قادمة من مدينة بيروت وعلى متنها 180 راكبا من المصريين.

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ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يوما.

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.