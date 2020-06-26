شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الإسكان تطرح أكبر قرعة أراضى فى مصر على مدار أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها غلق جزئى لشارع السودان الليلة لإصلاح "كابل" وعلامات إرشادية بالطريق، حيث اتخذت الإدارة العامة لمرور الجيزة إجراءاتها وذلك بمناسبة أعمال إصلاح كابل جهد متوسط "طوارئ"، حيث سيتم غلق جزئى لشارع السودان أمام شارع الخرطوم بالاتجاهين لمدة 3 أيام ابتداًء من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 فجراً، اعتباراً من اليوم الجمعة، حتى الأحد المقبل، دون تعطيل للحركة المرورية.

غلق جزئى لشارع السودان الليلة لإصلاح "كابل" وعلامات إرشادية بالطريق

اتخذت الإدارة العامة لمرور الجيزة إجراءاتها وذلك بمناسبة أعمال إصلاح كابل جهد متوسط " طوارئ" ، حيث سيتم غلق جزئى لشارع السودان أمام شارع الخرطوم بالاتجاهين لمدة 3 أيام ابتداًء من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 فجراً، اعتباراً من اليوم الجمعة، حتى الأحد المقبل، دون تعطيل للحركة المرورية.

فيديو.. الخطيب يحضر مراسم دفن والدة خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي ومسئولو القلعة الحمراء على التوافد على مقابر الدراسة لحضور مراسم دفن والدة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي ، السيدة هدى موسى لطفي عضو مجلس إدارة النادي الأسبق وخرج الجثمان من أحد مستشفيات الدقي وتوجه إلى مقابر الأسرة بالدراسة.

فيديو.. الخليج 365 داخل منزل المتهم بإلقاء زوجته المصابة بكورونا من الخامس

حجز حادث سقوط سيدة من الطابق الخامس في المطرية بالقاهرة مساحة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أكد بعض رواد السوشيال ميديا إلقاء زوجها لها بسبب إصابتها بفيروس كورونا، فيما أكد آخرون أن الخلافات الزوجية وراء الحادث.

بعد فك الحظر... ازاى تحمى نفسك من عدوى كورونا فى المواصلات والأماكن العامة

بعد انتشار فيروس كورونا واتباع إجراءات الحظر التى استمرت أكثر من شهرين ستعود الحياة بشكل طبيعي بعد قرارات الحكومة بفك الحظر وفتح المطاعم والمقاهم والاماكن العامة، ولكن مع اتباع الاجراءات الاحترازية للوقاية من خطر الاصابة بالعدوى.

وزير الرياضة لـ"الخليج 365": فتح الأندية أمام الأعضاء 1 يوليو

كشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن موعد فتح الأندية ومراكز الشباب، فى إطار عودة النشاط الرياضى وعودة الحياة إلى طبيعتها، بعد غلق استمر عدة أشهر بسبب فيروس كورونا.

خالد الدرندلي يتسلم جثمان والدته بحضور مسئولى الأهلي

تسلم خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، جثمان والدته السيدة هدي موسي لطفي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق، والتي توفيت صباح اليوم ، متوجها بها إلى مدافن الأسرة بالدراسة لدفنها بعد إنهاء مراسم الدفن.

Advertisements

اسكتلندا تعلن الطوارئ فى جلاسكو بعد طعن شرطى وإصابة آخرين

أعلن اتحاد الشرطة الأسكتلندى، إن خدمات الطوارئ تتعامل حاليا مع حادثة في شارع ويست جورج في جلاسكو، مع غلق الشارع وطلبت من الجمهور تجنب المنطقة في الوقت الحاضر، لوجود خطر على عامة الناس.

التضامن: بدء فتح حضانات تأهيل الأطفال أول يوليو

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، البدء فى فتح حضانات تأهيل الأطفال، وعددها حوالىٌ 196 حضانة تخاطب للأطفال " تخاطب - توحد، إعاقات ذهنية - إعاقات ذهنية " كمرحلة أولى مع تطبيق كافة الإجراءات التى ستعلن عنها الوزارة غدا او بعد غدا من اجل الحفاظ على سلامة الأطفال وأن من سيستطيع تطبيق الإجراءات التي ستقرها الوزارة سيتم السماح لهم بفتح الحضانات مرة أخرى واستقبال الأطفال عاى ان يتم ايضا البدء فى فتح الحضانات الاخرى ايضا بعد حضانات التأهيل او بالتوزاى معهم

الاتحاد الأفريقى يعقد اجتماعا لبحث تطورات ملف سد النهضة

يعقد الاتحاد الأفريقى بعد قليل اجتماع عاجل بمقره فى أديس أبابا عبر الفيديو كونفرانس، لبحث تطورات ملف سد النهضة، والنقاط الخلافية بين الدول الثلاث.

؟ هتفتح العربية بموبايلك ومزايا "مسروقة" من أندرويد

هل تختفي مشاكل آيفون بعد تحديثiOS 14

بعد الكشف عن مميزات نظام iOS 14 الخاص بتشغيل هواتف آيفون، بدأ مستخدمو هواتف آيفون في الحديث عن أهمية تلك المميزات في القضاء على مشاكل عديدة كانت تواجههم، في حين أعرب البعض عن استيائهم من تلك التحديثات التي يبدو أنها مسروقة من نظام أندرويد!

نص الكوباية المليان.. 5 حاجات هتتعلمها من قعدتك على القهوة الفترة الجاية

حدد مجلس الوزراء نسبة معينة لاستقبال الزبائن بالمقاهى وهى 25 %، مع منع الشيشة والألعاب مثل الطاولة وغيرها من الشروط التى تفيد الحفاظ على صحة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مما جعل بعض رواد المقاهى الشعبية يتساءلون عن القواعد التى على أساسها سوف يختار صاحب المقهى الزبون، ولكن يمكن التفكير فى جانب آخر وهو أن تحديد نسبة الـ25 % من الزبائن، سوف يعلم الرجل الكثير من العادات بالإضافة إلى مميزات أخرى، و التى نستعرضها فى هذا التقرير.

قوات الأمن تقتل منفذ حادث طعن مدينة جلاسكو في بريطانيا

أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن قوات الأمن الاسكتلدنية أطلقت النار على منفذ هجوم مدينة جلاسكو وقتلته، فيما تبين سقوط قتلى في عملية الطعن بالمدينة.

هانى أبو ريدة: مليون دولار منحة من فيفا من أجل استئناف النشاط الرياضى

أعلن المهندس هانى أبوريدة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولى لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي، أن الفيفا قرر منح مليون دولار للاتحادات من أجل استئناف نشاط كرة القدم المتوقف منذ جائحة كورونا.

الشرطة البريطانية تنشر عناصر مسلحة بعد وقوع حادث في جلاسكو

أفادت فضائية اكسترا نيوز، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الشرطة البريطانية نشرت عناصر مسلحة فى مدينة جلاسكو عقب حادث خطير أوقع عددا من الجرحى.