شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بترقية اللواء محمد العصار إلى رتبة فريق فخرى ومنحه وشاح النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل. Advertisements صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

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