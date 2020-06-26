شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تطرح أكبر قرعة أراضى في 10 مدن جديدة خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح قرعة أراضى جديدة، تتضمن قطع أراضى متميزة وأكثر تميزا، فى 10 مدن جديدة خلال أسبوعين.

وأكد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، أن القرعة الجديدة تتضمن 10 مدن جديدة أبرزها القاهرة الجديدة وأكتوبر وملوى الجديدة، لافتا إلى أن مساحات قطع الأراضى تتراوح من 290 مترا وحتى 1400 متر، وذلك لتناسب مختلف الفئات.

كانت وزارة الإسكان، قد بدأت في طرح الأراضى التي تتضمنها القرعة الجديدة، وبدأتها بمدينة ملوى الجديدة، حيث أعلنت عن طرح 204 قطع أراضٍ سكنية عمارات، بمساحات مختلفة تتراوح بين 289 م2 و971 م2، بمدينة ملوى الجديدة، فى إطار جهود الوزارة والهيئة لتلبية رغبة جميع شرائح المجتمع فى الحصول على المسكن الخاص بهم.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن قيمة مقدم الحجز 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، مشيراً إلى أن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والموقع والمساحات، والأسعار وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإليكتروني (www.hdb–reservation.com)، اعتباراً من اليوم الأحد.

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كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أكد تم البدء في صب الخرسانة المسلحة لأسقف الدور الرابع علوي بعدد من عمارات مشروع "JANNA" للاسكان الفاخر بمدينة ملوى الجديدة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه جارٍ تنفيذ ٣٤ عمارة ( ارضي + ٧ ادوار متكررة) باجمالي ١٠٨٨ وحدة سكنية، موضحا أنه تم الانتهاء من الخرسانة المسلحة لبعض اسقف الدور الثالث علوي بالإضافة إلي أعمدة الدور الرابع علوي بإجمالي حوالي ٦٠ سقفا، وذلك إستكمالاً لمسيرة تنفيذ الأعمال بالمرحلة الأولى من مدينة ملوى الجديدة.