«الأوقاف» تواصل أعمال التعقيم والتطهير الدورية.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، «الأوقاف» تواصل أعمال التعقيم والتطهير الدورية.. وتعلن: فتح المساجد لصلاة الجمعة حال التزام المصلين بالضوابط.. «الإفتاء»: الكمامة والتباعد بين المصلين لا يبطلان الصلاة.. نوصى باصطحاب كل مصلٍّ لسجادته الخاصة وترك المصافحة عقب الصلاة.. والشرع أسقط الجمعةَ والجماعة عن المسلمين حال الخوف والمرض.



واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. ـ «الأوقاف» تواصل أعمال التعقيم والتطهير الدورية.. وتعلن: فتح المساجد لصلاة الجمعة حال التزام المصلين بالضوابط.. «الإفتاء»: الكمامة والتباعد بين المصلين لا يبطلان الصلاة.. نوصى باصطحاب كل مصلٍّ لسجادته الخاصة وترك المصافحة عقب الصلاة.. والشرع أسقط الجمعةَ والجماعة عن المسلمين حال الخوف والمرض

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