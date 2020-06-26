شكرا لقرائتكم خبر عن شروط ومحاذير للمواطنين وأصحاب المقاهى قبل الفتح غدا فى لايف ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى ”الخليج 365”، لايف على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، من صالة التحرير لرصد محاذير للمواطنين وأصحاب المقاهى قبل الفتح غداً.

وقال محمد إمبابى، رئيس شعبة المقاهى بالجيزة، إن كل أصحاب المقاهى والمطاعم متعاونين بشأن نسبة 25%، موضحاً أنه تشكلت لجنة من شعبة المطاعم والكافيهات والمنشآت السياحية بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، لمتابعة الاستعدادات، وكانت بفرض المطاعم والمقاهى بنسبة 25%، بالإضافة إلى نشر إرشادات للمواطنين.





وشدد خلال تصريحاته فى لايف الخليج 365، على ضرورة قياس الحرارة قبل دخول المطعم، مع وجود ملصقات، ومن يشعر بأعراض كورونا يفضل عدم دخول المقاهى والمطاعم، موضحاً أن المقاهى البسيطة تنفذ عملية قياس الحرارة على العاملين بالمكان، على أن يرتدوا كمامات وقفازات.

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وأكد أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية يتسبب في غلق المنشأة، موضحا أنه "لو منطقة بها 300 كافيه أو مقهى، يكون هناك حوالى 20 مقهى يعملون باستمرار، والباقى لو عمل بنسبة 25% يكون كسبان"، وليس كل المقاهى تكون مليئة طوال الوقت".





وأوضح أن صاحب المنشأة هو الأكثر حرصاً على تطبيق الإجراءات، لأنه لو غامر بدخول نسبة أكثر من 25% أو لم يلتزم بالاشتراطات فسيتم غلق المكان، ويكون هو الخاسر الأكبر.

من ناحية أخرى، رصد الزميل كريم عبد العزيز، أحدى المقاهى من شبرا، موضحاً أن هناك استعدادات في المقاهى لإعادة الفتح غدا.

وأعرب أحد أصحاب المقاهى، عن سعادته بقرار رئيس مجلس الوزراء بعودة المقاهى، معلقاً:"فرحانين بالقرار عشان خاطر أكل عيشنا وخايفين على الزبون وعلى نفسنا، علشان الدنيا مترجعش تقفل تانى"، مشيراً إلى أن تحديد نسبة 25% بأسبقية الحجز.