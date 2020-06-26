شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يصل الوزارة لإدارة غرفة علميات تتابع إجراءات فتح المساجد فجر السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إلى ديوان عام وزارة الأوقاف لقيادة غرفة عمليات الأوقاف بشأن الاستعداد لفتح المساجد فجر غد السبت، وذلك عقب أدائه لصلاة وخطبة الجمعة اليوم بمسجد محمد علي بالقلعة بعنوان: “شرف الجندية”.

وذكر بيان للوزارة اليوم أن جمعة، أجرى اتصالات بعدد كبير من مديري المديريات للاطلاع على استعدادهم لفتح المساجد غدًا بإذن الله تعالى، مثمنًا ما يبذلونه من جهد على مدار الساعة.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه في حال التزام المصلين بالضوابط التي أعلنتها الوزارة لإعادة فتح المساجد، سيتم النظر في سرعة رفع تعليق صلاة الجمعة والجنائز.

ووجه جمعة خلال أداؤه خطبة الجمعة أمس، من مسجد محمد على بالقلعة للمصلين قائلاً:"نوجه النصائح لكل مسلم لكل مؤمن لكل موحد يقصد، كن سببا في الفتح ولا تكن سببا في الغلق، وإن من الناس مفاتيح للشر فلا تكن منهم".

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وتابع وزير الأوقاف:"كيف تكون مفتاحا للخير، إذا اتبعت الإجراءات الوقائية، وترتدى الكمامة ، تتوضأ في المنزل، وتحضر المصلى الشخصى ، وألا يذهب مريض للمسجد ، والبعد عن التزاحم، ونتجنب المصافحة والمعانقة فإن التزمت بذلك أعنتنا على استكمال مسيرة الفتح وسرعة رفع تعليق الجمعة والجنائز".

فيما قال الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عن أنه في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة للتوعية المجتمعية بالإجراءات الوقائية من كورونا، ستقوم مجموعات من الشباب المدرب المتطوع بوزارة الشباب والرياضة بتوعية المواطنين عند قصدهم للمساجد بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الأوقاف ، وأهمها:"ضرورة ارتداء المصلين للكمامة، اصطحاب المصلِّي للمصلَّى الشخصي (سجادة صلاة شخصية)، وضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها، وعدم المصافحة أو المعانقة".

وأضاف حسن فى بيان اليوم، أن المتطوعين من وزارة الشباب والرياضة سيشاركون في تنظيم دخول المصلين للمساجد ، فيما سيقوم الأئمة بالتذكير بهذه الإجراءات قبيل كل صلاة ، وذلك لرفع مستوى الوعي بأهمية الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .