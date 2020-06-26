شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. الصحة تدعو المواطنين لتأجيل الحمل فى زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم: الصحة تدعو المواطنين لتأجيل الحمل فى زمن كورونا غادة والى: 269 مليون شخص يتعاطون المخدرات حول العالم و35.6 مليون يعانون من الإدمان التضامن: بدء فتح حضانات تأهيل الأطفال أول يوليو التضامن توضح المستفيدين من العلاوات الـ5 للمعاشات وطرق الاستعلام عن الزيادة وزير الأوقاف فى خطبة الجمعة: جيش مصر رشيد يحمى ولا يبغى.. صور Advertisements تعرف على المواعيد الجديدة لخطوط مترو الأنفاق مع اقتراب إلغاء حظر التجوال السكة الحديد تعيد القطارات "التوربينى" بعد 13 عاما خارج الخدمة انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية غدا فى 1377 لجنة طقس مائل للحرارة بالقاهرة والوجه البحرى غدا والعظمى بالعاصمة 35 درجة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الوزارات.. الصحة تدعو المواطنين لتأجيل الحمل فى زمن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.