شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 820 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 5 رحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 5 رحلات طيران استثنائية على متنهما نحو 820 من المصريين العالقين، بالمملكة العربية السعودية، والكويت ، والامارات، والسودان، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة نظمتها الشركة الوطنية مصر للطيران قادمة من مدينة دبي، على متنها 158 راكب، واستقبل المطار رحلة الخطوط الكويتية القادمة من الكويت وعلي متنها 220 راكبا من المصريين، واستقبل المطار رحلة للخطوط السعودية قادمة من جدة وعلي متنها 184 راكبا، كما استقبل المطار رحلة خطوط العربية للطيران القادمة من مدينة الشارقة وتقل 174 راكب، ورحلة خطوط بدر للطيران القادمة من الخرطوم والتي تقل 84 راكبا من المصريين.

ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.