شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الجيزة يواصل حملات إزالة الإشغالات بالطالبية والعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية، بالتنسيق مع مسئولى الأحياء بالمحافظة، لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير، وأسفرت حملة استهدفت منطقة العمرانية والطالبية، عن إزالة عدد من ثلاجات العرض، والاستاندات والحواجز الحديدية، وإشغالات المحلات التجارية، والباعة المتجولين، ورفع عدد من مدرجات الفاكهة، وفرش الخردوات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتولت النيابة التحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

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4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.