شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تشارك فى تعقيم مساجد المنيا استعدادا لاستقبال المصلين السبت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الالكترونى، صورا لأعمال تعقيم وتطهير المساجد بمحافظة المنيا، بمشاركة مديرية الشباب والرياضة وعدد من الشباب المتطوع من بينهم فتاة حرصت على المشاركة فى أعمال التعقيم والتطهير ورسم علامات التباعد بين المصلين، استعدادا لاستقبال المصلين للصلاة يوم السبت المقبل.

ووضعت وزارة الأوقاف عددا من الضوابط لفتح المساجد، من بينها :"عدم فتح دورات المياه نهائيًّا ، وغلقها غلقًا تامًا ، وعدم فتح دور المناسبات نهائيًّا وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة ، أو عقد القران أو أى مناسبات اجتماعية،وعدم فتح أى أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها، واستمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر، وعدم فتح مصليات السيدات ، وعدم إقامة أى دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة (سوى أداء الصلوات الخمس فقط)".

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه في حال التزام المصلين بالضوابط التي أعلنتها الوزارة لإعادة فتح المساجد، سيتم النظر في سرعة رفع تعليق صلاة الجمعة والجنائز.

ووجه جمعة خلال أداؤه خطبة الجمعة اليوم، من مسجد محمد على بالقلعة للمصلين قائلاً:"نوجه النصائح لكل مسلم لكل مؤمن لكل موحد يقصد، كن سببا في الفتح ولا تكن سببا في الغلق، وإن من الناس مفاتيح للشر فلا تكن منهم".

وتابع وزير الأوقاف:"كيف تكون مفتاحا للخير، إذا اتبعت الإجراءات الوقائية، وترتدى الكمامة ، تتوضأ في المنزل، وتحضر المصلى الشخصى ، وألا يذهب مريض للمسجد ، والبعد عن التزاحم، ونتجنب المصافحة والمعانقة فإن التزمت بذلك أعنتنا على استكمال مسيرة الفتح وسرعة رفع تعليق الجمعة والجنائز".

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