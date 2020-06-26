شكرا لقرائتكم خبر عن قبل يوم من بداية العمل.. مقاهي وَسط البلد تستعد بالتعقيم والإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كامير الخليج 365 استعدادات اصحاب المقاهى للبدء في العمل من جديد بعد توقف استمر ما يزيد عن ثلاثة أشهر، بسبب الخوف من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد .

وفى محافظة الجيزة، أكد المحافظ أحمد راشد أنه تم وضع عدد من الضوابط والآليات لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بفتح المطاعم والمقاهي والأندية بداية من يوم السبت المقبل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة مع فرق التفتيش والمتابعة والمنوط بهم المرور على المقاهي والمطاعم بالتعاون مع شرطة المرافق وعدم التهاون فى تطبيق الإجراءات الخاصة بفتح هذه المنشات وشملت الضوابط التي وضعتها محافظة الجيزة التزام مدير المنشاة بالتوقيع على إقرار بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل و يتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات.

وأشار المحافظ إلى أن نسبة الرواد لا تزيد عن 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشاة كحد اقصى لحين إشعار آخر و ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين طاولات الطعام، و1متر بين كل شخص وآخر بالمائدة، وبحد اقصى 6 أشخاص على المائدة للعائلات وتشغيل المصاعد إن وجدت بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية وغلق أماكن ألعاب الأطفال.