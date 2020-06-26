غلق جزئى لشارع السودان بالجيزة لتنفيذ أعمال إصلاح كابل جهد متوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: أعلنت الإدارة العامة بالجيزة باتخاذ إجراءاتها بمناسبة أعمال إصلاح كابل جهد متوسط " طوارئ". الغلق الحزئي سيتم لشارع السودان أمام شارع الخرطوم بالاتجاهين لمدة 3 أيام أبتداء من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 فجراً اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 26/6/2020 حتى يوم الأحد الموافق 28/6/2020 دون تعطيل للحركة المرورية. ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الأعمال بالكامل.

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